В чем различие между понятиями лексическое значение слова и семантика слова?

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В чем различие между понятиями лексическое значение слова и семантика слова?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Семантика - это смысл вложенный в слово, а лексическое значение - это его категории, род, число, падеж, спряжение и т. д. Например, слово "школа". Семантика - заведение, где учатся дети. А Лексические значения - это существительное, женс. род, ед число, и т. д.
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