В чём различие между рекой , озером и болотом?

Обществознание
В чём различие между рекой , озером и болотом?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Река имеет течение , в ней есть соответствующая ей растительность ( водоросли и тд ) и животный мир ( рыба , где-то даже раки , прудовики и тд ) у озера течения нет , там так же может быть рыба , водоросли и свои какие-то особенные животные и растения . болото - это небольшой водоем , где рыбы нет , есть много водорослей , ряски , камыши , рогоз , вода там может быть зацветшая , затхлая и тд в болоте вроде тоже прудовики есть . Лягушки еще
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