В чём смысл жизни?Ведь просто человек рождается,учится,влюбляется,работает и заканчивая жизнью умирает...Это самая обычная жизнь,но зачем?В чем смысл?
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В чём смысл жизни?Ведь просто человек рождается,учится,влюбляется,работает и заканчивая жизнью умирает...Это самая обычная жизнь,но зачем?В чем смысл?
Ответ(ы):
Гость:
Чтобы делать природе хорошо... Чтобы природе был всевозможный уход именно от человека.
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