В чём смысл жизни?Ведь просто человек рождается,учится,влюбляется,работает и заканчивая жизнью умирает...Это самая обычная жизнь,но зачем?В чем смысл?

Другие предметы
В чём смысл жизни?Ведь просто человек рождается,учится,влюбляется,работает и заканчивая жизнью умирает...Это самая обычная жизнь,но зачем?В чем смысл?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Чтобы делать природе хорошо... Чтобы природе был всевозможный уход именно от человека.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
(х-7) в квадрате -х(6+х)= найдите значение выражения СРОЧНО
Ответить
Другие предметы
В какое время года колебание температуры больше? Зима или Лето?
Ответить
Русский язык
Запишите несколько слов - названий предметов. Данны слова:роза, тыква, шар, кукла, жук, книга, зонт.
Ответить
Окружающий мир
Что лишнее налим сом скат дельфин
Ответить
Русский язык
Что такое непост,п может это непостоянное чтото?????
Ответить