В чём состояла суть политики ускорения? Почему она не принесла результатов?
История
В чём состояла суть политики ускорения? Почему она не принесла результатов?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ускорение социально экономического развития страны стратегический курс партии нацеленый на качественное преобразование всех сторон жизни советского общества. Горбачев доверился западу и США ,которые обещали технологический прорыв и помощ в изменении экономического статуса . но увы все планы пошли на нет. Страна была просто разграблена своими. Гайдаром , Чубайсом и прочими
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