В чём состояла суть политики ускорения? Почему она не принесла результатов?

История
В чём состояла суть политики ускорения? Почему она не принесла результатов?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ускорение социально экономического развития страны стратегический курс партии нацеленый на качественное преобразование всех сторон жизни советского общества. Горбачев доверился западу и США ,которые обещали технологический прорыв и помощ в изменении экономического статуса . но увы все планы пошли на нет. Страна была просто разграблена своими. Гайдаром , Чубайсом и прочими
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
1). |x+5|-|x²-25|=0 2). 1 – x²-|x|-3=0 4
Ответить
Литература
Что нового Вы узнали прочитав рассказ К Г Ушинского
Ответить
Математика
Составь программу действия и вычисли: (80•8+420:7):100+(140:20+38:19)•3
Ответить
Математика
Во дворе 6 уток и 10 кур.На сколько больше кур,чем уток ?
Ответить
Математика
Помогите пожалуйста решить уравнение! 34,98x-33,98x+24x=87,29
Ответить