В чем состоят особенности снаряжения туриста-лыжника?
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В чем состоят особенности снаряжения туриста-лыжника?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
вас должен быть рюкзак, в который поместится всё туристическое снаряжение, в том числе и еда, и палатка и т. п. Размер рюкзака зависит от дальности и длительности похода. Каждый поход должен быть кропотливо рассчитан по граммам, чтобы он состоялся полностью и без неприятных сюрпризов. Турист должен иметь при себе горелку, чай, еду, палатку, пенки, спальник, воду. (можно брать из родника или озера) Вес рюкзака туриста, уходящего в поход на неделю равен примерно 20 кг.
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