В чем суть предложенной СССР системы коллективной безопасности?? Предложения пра??ительства СССР от 17 апреля 1939 г. 1. Англия, Франция, СССР заключают между собой соглашение сроком на 5—10 лет о взаимном обязательстве оказыв...
Химия
В чем суть предложенной СССР системы коллективной безопасности?? Предложения пра??ительства СССР от 17 апреля 1939 г. 1. Англия, Франция, СССР заключают между собой соглашение сроком на 5—10 лет о взаимном обязательстве оказывать друг другу немедленно всяческую помощь, включая военную, в случае агрессии в Европе против любого из договаривающихся государств. 2. Англия, Франция, СССР обязуются оказывать всяческую, в том числе и военную, помощь восточно-европейским государствам, расположенным между Балтийским и Черным морями и граничащим с СССР, в случае агрессии против этих государств.
Ответ(ы):
Гость:
В первом они заключают перемирие и помощь друг-другу, а во втором они нарушили договор
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