В чем своеобразие описания в эпическом произведении и какими языковыми средствами оно создается ?

Литература
В чем своеобразие описания в эпическом произведении и какими языковыми средствами оно создается ?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Эпос (epos) в переводе с греческого языка - слово Это повествовательная форма литературы Платон считал, что в эпосе сочетаются лирические элементы (высказывания автора) и драматические (подражание) По мнению Аристоте эля, автор эпоса ведет рассказ \"о событиях как о чем-то постороннем, как это делает Гомер, или от самого себя, не заменяя себя другим и выводя всех изображаемых лиц в действии\" За Гете и Шиллером, автор раз поведает о событии, перенося ее в прошлое, а в драме изображает ее такой, что происходит сейчас По мнению Гегеля, эпос воспроизводит объективность в обьективизуючий форме В Кожинов относит эпос, как и драм в, к изобразительных видов искусствх видів мистецтва.
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