В четвёртых классах учится 120ч. В туристический поход пошли одна третья всех четвероклассников. Сколько учащихся пошли в поход? Сколько учащихся не пошли в поход?

Математика
В четвёртых классах учится 120ч. В туристический поход пошли одна третья всех четвероклассников. Сколько учащихся пошли в поход? Сколько учащихся не пошли в поход?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)120/3=40(ч)-пошли в поход  2)120-40=80(ч)-не пошли
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Вычислите значение алгебраической суммы (-5/8 +(-2,6))+ (-4 7/8+ (-3 2/5))
Ответить
Английский язык
Помогите умоляю сам не него не понимаю
Ответить
Математика
На сколько процентов число 120 меньше чем число 200
Ответить
Русский язык
Предложения со словами прийти, великолепный,
Ответить
Русский язык
Умоляю помогите мне пожалуйста
Ответить