В четвёртых классах учится 120ч. В туристический поход пошли одна третья всех четвероклассников. Сколько учащихся пошли в поход? Сколько учащихся не пошли в поход?

Математика

В четвёртых классах учится 120ч. В туристический поход пошли одна третья всех четвероклассников. Сколько учащихся пошли в поход? Сколько учащихся не пошли в поход?

Автор: Гость