В четвёртых классах учится 120ч. В туристический поход пошли одна третья всех четвероклассников. Сколько учащихся пошли в поход? Сколько учащихся не пошли в поход?
Математика
В четвёртых классах учится 120ч. В туристический поход пошли одна третья всех четвероклассников. Сколько учащихся пошли в поход? Сколько учащихся не пошли в поход?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)120/3=40(ч)-пошли в поход 2)120-40=80(ч)-не пошли
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