Умоляю помогите мне пожалуйста

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Умоляю помогите мне пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мох опасен для озера . Вставить буквы. ближайших,окрестностях,грозит,двадцать,десятков,середине,сторон,молодой. Союзы. а,и,да. Запятые . запятая перед первой а и перед сливаются. Подчеркни однородные члены. клюкву и морошку. сходятся , сливаются. Выписать предложение. Минет ещё несколько десятков лет , а мох уже расселился на середине озера и его заросли сходятся с разных сторон,сливаются вместе и между ними остаются только небольшие прогалины.(повеств., невоскл., грам . осн - минет несколько десятков лет, мох расселился . сложное , распр ., есть однородные члены. НУ ВРОДЕ БЫ ТАК.
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