Длина прямоугольника равна 18дм, а ширина на 17 дм меньше. найди периметр прямоугольника
Математика
Длина прямоугольника равна 18дм, а ширина на 17 дм меньше. найди периметр прямоугольника
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
18-17=1(дм)-ширина (18+1)*2=38(дм)-периметр 18*1=18(дм2)-площадь Ответ:периметр 38дм, площадь 18дм2.
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