Как найти периметр треугольника 14 см
Математика
Как найти периметр треугольника 14 см
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
14*4, а*4- формула, получиться 56
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