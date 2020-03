Составь предложения из данных слов. а) 1.keine/ sammeln/ ich/ Briefmarken. 2.machen/ am Wochenende/ die Schьler/ einen Ausflug. 3.in den Ferien/ viel/ faulenzen/ du. 4.haben/ jeden Tag/ sie (ед. ч.)/ fьnf Stunden. 5.spiel...

Гость: Гость:

А) 1. Ich sammele keine Briefmarken. 2. Die Schüler machen am Wochenende einen Ausflug. 3.Du faulenzt viel in den Ferien. 4.Sie hat jeden Tag fünf Stunden. 5. Die Jungen spielen Fußball auf dem Schulhof. 6.Ich telefoniere oft mit meiner Freundin. 7.Er macht Hausaufgaben gern. 8.Du sitzst viel am Computer. 9. Meine Schwester sammelt Puppen. 10. Kater Murr angelt Fische im Aquarium. б) 1.Welche Fächer habt ihr am Montag? 2.Bist du gut in Mathematik? 3.Habt ihr viele Freunde in der Schule? 4. Was machen die Kinder am Nachmittag? 5.Reist du oft nach Deutschland? 6.Redest du viel im Unterricht? 7.Wie heißt du? 8.Wer arbeitet im Garten? 9.Tanzt du gern? 10.Wer badet im Sommer im Fluss?