Помогите пожалуйста написать письмо другу!!!

Гость: Гость:

Здравствуй, Наташа! Пишет тебе твоя подруга Таня*. Спешу ответить на твоё послание, ведь я так давно ждала твоего письма! Ты спрашиваешь, чем я занимаюсь и как у меня идут дела. На это я могу тебе сказать только то, что у меня всё просто замечательно: учусь на «хорошо» и «отлично» (не считая математики, с которой, как ты помнишь, у меня вечные проблемы), после уроков хожу заниматься английским языком в кружке при Доме культуры, а в свободное время занимаюсь различными интересными делами. Об этом расскажу тебе подробнее. Во-первых, я занялась сейчас рисованием. Я рисую мелками по бумаге. Герои моих рисунков — это, в основном, животные: лошади, собаки, жирафы. А научилась я их рисовать благодаря одной хорошей книжке — «Как научиться рисовать животных за 50 уроков». Одно из своих «творений» я посылаю тебе в этом письме. Напиши мне, пожалуйста, понравился ли тебе этот рисунок. Во-вторых, в последнее время я увлеклась творчеством Рики Мартина и теперь собираю всё, что касается его самого и его песен: вырезки из журналов, плакаты, фотографии, компакт-диски, статьи. Это очень интересно! Ну, вот, пожалуй, и всё! До свидания! Пиши мне чаще!