Cкласти алгоритм розв"язування задачі: "Сума двох чисел дорівнює а, а їх різниця-б. ??найти ці числа".

Математика
Cкласти алгоритм розв"язування задачі: "Сума двох чисел дорівнює а, а їх різниця-б. ??найти ці числа".
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