Цинковая деталь массой 150 г охлаждаясь от 60 до 20 градусов отдает 2400Дж теплоты .Какова удельная теплоемкость цинка?

Физика

Цинковая деталь массой 150 г охлаждаясь от 60 до 20 градусов отдает 2400Дж теплоты .Какова удельная теплоемкость цинка?

Автор: Гость