Цинковая деталь массой 150 г охлаждаясь от 60 до 20 градусов отдает 2400Дж теплоты .Какова удельная теплоемкость цинка?
Физика
Цинковая деталь массой 150 г охлаждаясь от 60 до 20 градусов отдает 2400Дж теплоты .Какова удельная теплоемкость цинка?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: m=150г=0,15кг t1=60°C t2=20°C Q=2400Дж Найти: с=? Формула:Q=cm(t2-t1) c=Q/m(t2-t1) Решение: c=2400/0,15*(60-20)=2400/0,15*40=2400/6=400Дж/кг
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