Составьте уравнения возможных реакций. Если реакция не протикает, укажите причин??. а)Mg+fe(NO3)2⇒ б)Ag+MgCl2⇒ в)Mg+HCl⇒ г)СU+HCl⇒ д)Mg+H2SO4(разб.)⇒ e)Ba+HOH⇒ ж)Ag+HOH⇒ Для возможных реакчий составьте электронный бала...
Химия
Составьте уравнения возможных реакций. Если реакция не протикает, укажите причин??. а)Mg+fe(NO3)2⇒ б)Ag+MgCl2⇒ в)Mg+HCl⇒ г)СU+HCl⇒ д)Mg+H2SO4(разб.)⇒ e)Ba+HOH⇒ ж)Ag+HOH⇒ Для возможных реакчий составьте электронный баланс и ионные уравнения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А)Mg+fe(NO3)2⇒Fe+Mg(NO3)2 Mg⁰-2e=Mg⁺² Fe⁺²+2e=Fe° б)Ag+MgCl2⇒реакция не идёт магний активнее железа в)Mg+2HCl⇒MgCl2+H2 Mg⁰-2e=Mg⁺² 2H⁺+2e=H2 г)СU+HCl⇒реакция не идёт медь не вытесняет водород д)Mg+H2SO4(разб.)⇒MgSO4+H2 Mg⁰-2e=Mg⁺² 2H⁺+2e=H2 e)Ba+2HOH⇒Ba(OH)2+H2 Ba⁰-2e=Ba⁺² 2H⁺+2e=H2 ж)Ag+HOH⇒реакция не идёт серебро в ряду напряжений стоит после водорода.
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