На одной чаше весов лежат три одинаковых пакета с картофелем и две двери по 2 кг ка??дая она другой четыре таких же пакетов с картофелем и одна гелевая 1 кг сколько весит пакет с картофелем если весы находится в равновесии

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На одной чаше весов лежат три одинаковых пакета с картофелем и две двери по 2 кг ка??дая она другой четыре таких же пакетов с картофелем и одна гелевая 1 кг сколько весит пакет с картофелем если весы находится в равновесии

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