На одной чаше весов лежат три одинаковых пакета с картофелем и две двери по 2 кг ка??дая она другой четыре таких же пакетов с картофелем и одна гелевая 1 кг сколько весит пакет с картофелем если весы находится в равновесии
Другие предметы
На одной чаше весов лежат три одинаковых пакета с картофелем и две двери по 2 кг ка??дая она другой четыре таких же пакетов с картофелем и одна гелевая 1 кг сколько весит пакет с картофелем если весы находится в равновесии
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну тут нужно хорошо подумать,килограмм может быть 4,мне главное балов поднабрать
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Помогите пожалуйста очень надо, составь схему важнейших растительных тканей и фу??кции которые они выполняют
Математика