____Упражнение 123___ Задание:Спишите,расставляя пропущенные запятые и раскрывая скобки. 1)Издали слышался шум (не) умолкающего ни на минуту моря.2)Пора ехать на вокзал,а вещи (не) собраны (не) увязаны.3)Блестели в лучах солнц...

Русский язык
____Упражнение 123___ Задание:Спишите,расставляя пропущенные запятые и раскрывая скобки. 1)Издали слышался шум (не) умолкающего ни на минуту моря.2)Пора ехать на вокзал,а вещи (не) собраны (не) увязаны.3)Блестели в лучах солнца (не) высохшие капли дождя.4)(Не) прекращающийся осенний дождь монотонно стучал по крыше.5) Степень ещё (не) освещённая солнце м была подёрнута редким туманом. Заранее спасибо
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) не умолкающего 2) не собраны, не увязаны 3) не высохшие  4) слитно 5) Степень, ещё неосвещённая солнцем, была подёрнута редким туманом.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Сравнительная характеристика Кабановой Марфы Игнатьевны и Катерины Кабановой "Гроза" Островский А.Н.
Ответить
Математика
Реши плиз!!!!!!!!!!!! 142
Ответить
Русский язык
Из предложений 14-15 выпишите слово(-а) с чередующиеся безударной гласной в корне (14)Огонь то вспыхивал , то ослабевал от сгоревших в ламповом с...
Ответить
Английский язык
Пожалуйста кто разберается в англиском помогитееееее
Ответить
Қазақ тiлi
Куану созинин синонимы
Ответить