____Упражнение 123___ Задание:Спишите,расставляя пропущенные запятые и раскрывая скобки. 1)Издали слышался шум (не) умолкающего ни на минуту моря.2)Пора ехать на вокзал,а вещи (не) собраны (не) увязаны.3)Блестели в лучах солнц...
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____Упражнение 123___ Задание:Спишите,расставляя пропущенные запятые и раскрывая скобки. 1)Издали слышался шум (не) умолкающего ни на минуту моря.2)Пора ехать на вокзал,а вещи (не) собраны (не) увязаны.3)Блестели в лучах солнца (не) высохшие капли дождя.4)(Не) прекращающийся осенний дождь монотонно стучал по крыше.5) Степень ещё (не) освещённая солнце м была подёрнута редким туманом. Заранее спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) не умолкающего 2) не собраны, не увязаны 3) не высохшие 4) слитно 5) Степень, ещё неосвещённая солнцем, была подёрнута редким туманом.
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