Сравнительная характеристика Кабановой Марфы Игнатьевны и Катерины Кабановой "Гроза" Островский А.Н.

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Богатая купеческая вдова, проникнутая староверческими убеждениями. «Всё пОд видом благочестия», по словам Кудряша. Заставляет чтить обряды, слепо во всём следовать старым обычаям. Домашний тиран, глава семьи. Понимает в то же время, что рушится патриархальный уклад, заветы не соблюдаются — и потому ещё жестче насаждает свой авторитет в семье. «Ханжа», по словам Кулигина. Считает, что перед людьми надо изображать пристойность во что бы то ни стало. Её деспотизм является главной причиной развала семьи.(КАбаниха) Жена Тихона, не перечит Мужу, относится к нему ласково. Первоначально в ней живы традиционная покорность и послушание мужу и старшим в семье, но острое чувство несправедливости позволяет шагнуть навстречу «греху». Она говорит о себе, что «неизменна по характеру и на людях, и без них». В девушках Катерина жила вольно, маменька её баловала. Истово верит в Бога, потому тяжело переживает из-за грешной любви вне брака к Борису. Мечтательна, но мироощущение у неё трагическое: она предчувствует свою гибель. «Горячая», бесстрашная с детства, она бросает вызов домостроевским нравам и своей любовью, и своей гибелью. Страстная, полюбив, отдаёт сердце без остатка. Живёт скорее эмоциями, а не разумом. Не может жить во грехе, скрываясь и таясь, как Варвара. Потому и признается в связи с Борисом мужу. Она проявляет мужество, на которое не всякий способен, одерживая победу над собой и бросаясь в омут.(КАТЕРИНА)