Из предложений 14-15 выпишите слово(-а) с чередующиеся безударной гласной в корне (14)Огонь то вспыхивал , то ослабевал от сгоревших в ламповом стекле зеленых мошек . (15)Должно быть , он казался лягушке большим алмазом , где ...

Русский язык
Из предложений 14-15 выпишите слово(-а) с чередующиеся безударной гласной в корне (14)Огонь то вспыхивал , то ослабевал от сгоревших в ламповом стекле зеленых мошек . (15)Должно быть , он казался лягушке большим алмазом , где , если долго всматриваться , можно увидеть в каждой грани целые страны с золотыми водопадами и радужными звездами .
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сгоревших - безударный чередующийся корень гор
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Пожалуйста кто разберается в англиском помогитееееее
Ответить
Қазақ тiлi
Куану созинин синонимы
Ответить
Математика
Укажите не верное равенство 3\8=9\24
Ответить
Математика
Запишите число которое является делителем 92 и кратным 23 делителем 120 и кратным 30
Ответить
Русский язык
СПРАВА, СЛЕВА, ВПЕРЕДИ, СЗАДИ какие это части речи?! Помогите скорее, пожалуйста!
Ответить