Из предложений 14-15 выпишите слово(-а) с чередующиеся безударной гласной в корне (14)Огонь то вспыхивал , то ослабевал от сгоревших в ламповом стекле зеленых мошек . (15)Должно быть , он казался лягушке большим алмазом , где ...

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Из предложений 14-15 выпишите слово(-а) с чередующиеся безударной гласной в корне (14)Огонь то вспыхивал , то ослабевал от сгоревших в ламповом стекле зеленых мошек . (15)Должно быть , он казался лягушке большим алмазом , где , если долго всматриваться , можно увидеть в каждой грани целые страны с золотыми водопадами и радужными звездами .

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