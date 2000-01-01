Запишите число которое является делителем 92 и кратным 23 делителем 120 и кратным 30
Математика
Запишите число которое является делителем 92 и кратным 23 делителем 120 и кратным 30
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Делителем 92 и кратным 23 - число 46 делителем 120 и кратным 30 - число 60
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
Реши задачу За 5 оденаковых мячиков заплатили 950рублей, а за 3 одинаковых пирамилки - 750 рублей. Сколько денег останется от 2000 руб, если купи...
Литература