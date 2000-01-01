Реши задачу За 5 оденаковых мячиков заплатили 950рублей, а за 3 одинаковых пирамилки - 750 рублей. Сколько денег останется от 2000 руб, если купили 4мяча и 4 пирамидки?

Математика

Реши задачу За 5 оденаковых мячиков заплатили 950рублей, а за 3 одинаковых пирамилки - 750 рублей. Сколько денег останется от 2000 руб, если купили 4мяча и 4 пирамидки?

Автор: Гость