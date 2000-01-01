Реши задачу За 5 оденаковых мячиков заплатили 950рублей, а за 3 одинаковых пирамилки - 750 рублей. Сколько денег останется от 2000 руб, если купили 4мяча и 4 пирамидки?
Математика
Реши задачу За 5 оденаковых мячиков заплатили 950рублей, а за 3 одинаковых пирамилки - 750 рублей. Сколько денег останется от 2000 руб, если купили 4мяча и 4 пирамидки?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение: 1) 950:5=190(руб.) стоит 1 мяч 2) 750:3=250(руб.) стоит 1 пирамидка 3) 190×4=760(руб.) потратят на 4 мяча 4) 250×4=1000( руб.) потратят на 5 пирамидки 5) 1000+760=1760(руб.) потратят на покупку 4 пирамидок и 4 мячей 6)2000-1760=240(руб.) останется после покупки Ответ:240 рублей
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