Упростите выражение:4(3x+23)+7(6+5x) , 12(9+8y)+3(11+6y)

Математика
Упростите выражение:4(3x+23)+7(6+5x) , 12(9+8y)+3(11+6y)
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Гость:
12x+92+30+35x=122+37x
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