Помогите исправить ошибки!!!=-O

Английский язык
Помогите исправить ошибки!!!=-O
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
в первом предложении будет не have,а has
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