Хуторянин выехал из дома в 5:00 и доехал до города к 10:00. С какой скоростью он ехал ес??и от хутора до города 40 километров

Математика

Хуторянин выехал из дома в 5:00 и доехал до города к 10:00. С какой скоростью он ехал ес??и от хутора до города 40 километров

Автор: Гость