Хуторянин выехал из дома в 5:00 и доехал до города к 10:00. С какой скоростью он ехал ес??и от хутора до города 40 километров
Математика
Хуторянин выехал из дома в 5:00 и доехал до города к 10:00. С какой скоростью он ехал ес??и от хутора до города 40 километров
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)10-5=5(ч.)-ехал хуторянин. 2)40:5=8(км/ч) Ответ: его скорость была 8 км/ч
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