В соревнованиях побегу Юра Гриша и Толя заняли три первых места какое место занял каждый из мальчиков если Гриша занял ни второе и не третье место а то ли не третья
Другие предметы
В соревнованиях побегу Юра Гриша и Толя заняли три первых места какое место занял каждый из мальчиков если Гриша занял ни второе и не третье место а то ли не третья
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По логике Гриша занял первое место( по условию не второе и не первое) Толя второе место( по условию не третье) и остался Юра на третьем месте
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська мова
Окружающий мир
С помощью книги"Зелёные страницы" приведите примеры других видов животных. Запишите не менее трёх названий
Математика
Дашамв 5 раз моложе мамы и в 3 раза старше сёстры Кати Сколько лет Даше если Катя мо??оже мамы на 42 года
Математика
От двух пристаней однавременно навстречу друг другу отправелись два теплохода и ??стретились через 6 ч после начало движения Найдите расстояния меж...
Русский язык