В соревнованиях побегу Юра Гриша и Толя заняли три первых места какое место занял каждый из мальчиков если Гриша занял ни второе и не третье место а то ли не третья

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В соревнованиях побегу Юра Гриша и Толя заняли три первых места какое место занял каждый из мальчиков если Гриша занял ни второе и не третье место а то ли не третья

Автор: Гость