Дашамв 5 раз моложе мамы и в 3 раза старше сёстры Кати Сколько лет Даше если Катя мо??оже мамы на 42 года

Гость: Гость:

Х лет - Кате 3х лет -Даше 5*3х = 15х - маме 15х-х - разница в возрасте между мамой и атей, что равно по условию 42 годам Уравнение: 15х-х=42 14х=42 х=3 года -Кате 3*3= 9 лет -Даше