Что такое спора,спорофит,гамета,гаметофит.

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Спора (від грец. σπορα — «насіння») в біології — репродуктивна структура, пристосована для поширення і виживання в неактивному стані протягом довгого періоду часу за несприятливими умовами. Спори формують частину життєвого циклубагатьох рослин, грибів, деяких бактерій та найпростіших[1]. Головною різницею між спорами і насінням, іншою структурою, призначеною для розмноження, є незначна кількість поживних речовин, що міститься у спорі. Спорофіт — це нестатеве покоління рослин. У рослин існує чергування поколінь життєвого циклу, що змінюється із спорофіта у гаметофіт. Спорофітпереважає над гаметофітом у всіх рослин, крім мохоподібних та водоростей. А саме — у папоротеподібних, хвощеподібних, плауноподібних, голонасінних та покритонасінних. Гамета (грец. γαμέτης gametes—- чоловік та γαμετή gamete — дружина) — спеціалізована статеваклітина, що має гаплоїдний(половинний — порівняно з соматичними клітинами) набірхромосом та слугує засобом статевого розмноження. При злитті з іншою гаметою під час запліднення(при копуляції) формує зиготу, що є базою нового організму; відновлюється диплоїдність організму. Гаметофіт — це статеве покоління живих організмів. У рослин йде цикл життя, що змінюється від спорофіту у гаметофіт. Гаметофіт переважає над спорофітом тільки у мохоподібних та водоростей. Часто гаметофіт не буває самостійним, а живе разом із спорофітом або залежить від нього. Статеві клітини у більш високоорганізованих груп водоростей розвиваються в спеціальних органах статевого розмноження (гаметангіях): яйцеклітини в архегоніях, сперматозоїди - в антиридіях. Статевий процес відбувається у формі кон'югації - злиття протопластів двох вегетативних клітин гетероталічних особин. Спори і гамети можуть розвиватися в клітинах однієї й тієї самої особини, але в деяких випадках спостерігається розвиток спор на одній, а гамет - на іншій. Особина, на якій розвиваються спори називається спорофітом, а та, на якій утворюються гамети, - гаметофітом. Гаметофіт буває двостатевий і одностатевий. Ядра спорофіта мають диплоїдний набір хромосом, ядра гаметофіта - гаплоїдні. У найбільш високоорганізованих водоростей (і у всіх вищих рослин) є чітко виражене чергування поколінь - покоління, яке розмножується статевим шляхом (гаметами), і покоління, що розмножується нестатевим шляхом (спорами). Гаметофіт продуктує гамети, що зливаються з утворенням зиготи, з якої виникає диплоїдний спорофіт і т. д.