Какова масса кислорода, у которого количество вещества 500 моль? молярна масса кислорода 0,032кг/моль
Физика
Какова масса кислорода, у которого количество вещества 500 моль? молярна масса кислорода 0,032кг/моль
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
M=0,032 кг/моль=32 г/моль m=n/M=500/32=15,6 г
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