3. Расстояние между станциями и AB равно 165 км. От этих станций одновременно навстре??у друг другу выходят два поезда и встречаются через 1,5 ч на разъезде, который находится в 90 км от станции. С какой скоростью идут поезда...
Математика
3. Расстояние между станциями и AB равно 165 км. От этих станций одновременно навстре??у друг другу выходят два поезда и встречаются через 1,5 ч на разъезде, который находится в 90 км от станции. С какой скоростью идут поезда? 4. Из двух городов, расстояние между которыми 45 км, одновременно в одном направлении вышли поезда со скоростями 70 км/ч и 60 км/ч, причём первый поезд догоняет второй. Через сколько времени расстояние между поездами будет равно 10 км? Сколько решений имеет задача?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3)1.90 км/1,5ч=60 км/ч скорость поезда А 2.165-90=75км от станции В до встречи 3.75\1,5=50км\ч скорость поезда из В 4. скорость сближения 60+75=135км/ч 4)1. 70 - 60 = 10 (км/ч) - разница в скоростях 2. 45 - 10 = 35 (км) - необходимо сократить расстояние 3. 35 : 10 = 3,5 (ч) Ответ : 3,5 часа необходимо для сокращения расстояния до 10 км.
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