3. Расстояние между станциями и AB равно 165 км. От этих станций одновременно навстре??у друг другу выходят два поезда и встречаются через 1,5 ч на разъезде, который находится в 90 км от станции. С какой скоростью идут поезда...

Математика

3. Расстояние между станциями и AB равно 165 км. От этих станций одновременно навстре??у друг другу выходят два поезда и встречаются через 1,5 ч на разъезде, который находится в 90 км от станции. С какой скоростью идут поезда? 4. Из двух городов, расстояние между которыми 45 км, одновременно в одном направлении вышли поезда со скоростями 70 км/ч и 60 км/ч, причём первый поезд догоняет второй. Через сколько времени расстояние между поездами будет равно 10 км? Сколько решений имеет задача?

Автор: Гость