Пожалуйста. добрые люди помогите!
Литература
Пожалуйста. добрые люди помогите!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ночь как зло а день как благородство тема основная мысль не хватает добрых и благородных людей
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