Задача первый день туристы прошли 16 км что составило восьмую часть их маршрута Ск??лько километров осталось пройти
Математика
Задача первый день туристы прошли 16 км что составило восьмую часть их маршрута Ск??лько километров осталось пройти
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Осталось пройти 112 км
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