Определишь название текста- запиши его. журавль- самая высокая птица . ноги длинны??, шея длинная . нос и тот длинный . а голос зычный- за три километра слыхать.

Русский язык

Определишь название текста- запиши его. журавль- самая высокая птица . ноги длинны??, шея длинная . нос и тот длинный . а голос зычный- за три километра слыхать.

Автор: Гость