Определишь название текста- запиши его. журавль- самая высокая птица . ноги длинны??, шея длинная . нос и тот длинный . а голос зычный- за три километра слыхать.

Русский язык
Определишь название текста- запиши его. журавль- самая высокая птица . ноги длинны??, шея длинная . нос и тот длинный . а голос зычный- за три километра слыхать.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Птица-журавль. Или Высокий журавль
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