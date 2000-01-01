СПРАВА, СЛЕВА, ВПЕРЕДИ, СЗАДИ какие это части речи?! Помогите скорее, пожалуйста!

Русский язык
СПРАВА, СЛЕВА, ВПЕРЕДИ, СЗАДИ какие это части речи?! Помогите скорее, пожалуйста!
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