Помогите решить эти три номера 77, 78, и 79
Математика
Помогите решить эти три номера 77, 78, и 79
Ответ(ы) на вопрос:
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92:4=23"23-18=5"5×17=85"85-49=36"36:9=4"4×11=44"44+56=100
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