Помогите решить эти три номера 77, 78, и 79

Математика
Помогите решить эти три номера 77, 78, и 79
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
92:4=23"23-18=5"5×17=85"85-49=36"36:9=4"4×11=44"44+56=100
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
____Упражнение 123___ Задание:Спишите,расставляя пропущенные запятые и раскрывая скобки. 1)Издали слышался шум (не) умолкающего ни на минуту мор...
Ответить
Литература
Сравнительная характеристика Кабановой Марфы Игнатьевны и Катерины Кабановой "Гроза" Островский А.Н.
Ответить
Математика
Реши плиз!!!!!!!!!!!! 142
Ответить
Русский язык
Из предложений 14-15 выпишите слово(-а) с чередующиеся безударной гласной в корне (14)Огонь то вспыхивал , то ослабевал от сгоревших в ламповом с...
Ответить
Английский язык
Пожалуйста кто разберается в англиском помогитееееее
Ответить