Помогите пожалуйста очень надо, составь схему важнейших растительных тканей и фу??кции которые они выполняют

Гость: Гость:

Функции: 1. Рост растений, ей образован зародыш растений, кончик корня. . верхушечные побеги. . 2. Защищает от повреждений, на листьях, коре, через неё происходит обмен веществ с окр. средой 3. Придает прочность растению. Это прочные клетки, живые и мертвые, с толстой стенкой. Больше всего этой ткани в стебле и середине корня 4. Осуществление транспорта веществ по растению 5. Состоит из живых, клеток, которые составляют основу органов. В ней размещены механические, проводящие и другие постоянные ткани. Выполняет разные функции ассимиляционную, запасающую