Таблица по литературе по произведению горе от ума выписать слова героев Критери?? Чадский Фамусов 1 отношение к народу крепостному праву 2 Отношение к уму и идеалу 3 Отношение к службе 4 Отношение к иностранному 5 Отнош...
Литература
Таблица по литературе по произведению горе от ума выписать слова героев Критери?? Чадский Фамусов 1 отношение к народу крепостному праву 2 Отношение к уму и идеалу 3 Отношение к службе 4 Отношение к иностранному 5 Отношение к богатству и чинам 6 Отношение к просвещению 7 Отношение к любви браку и семейному счастью 8 Понимание слова ум
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Отношение к любви браку и семейному счастью
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