Гипотензия подсолнечника на 1 сотку расходуют 100 грамм семян Сколько потребуется ??емента Сколько надо засеять участок прямоугольной формы длиной 80 метров и шириной 5 метров

Математика

Гипотензия подсолнечника на 1 сотку расходуют 100 грамм семян Сколько потребуется ??емента Сколько надо засеять участок прямоугольной формы длиной 80 метров и шириной 5 метров

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