Гипотензия подсолнечника на 1 сотку расходуют 100 грамм семян Сколько потребуется ??емента Сколько надо засеять участок прямоугольной формы длиной 80 метров и шириной 5 метров
Математика
Гипотензия подсолнечника на 1 сотку расходуют 100 грамм семян Сколько потребуется ??емента Сколько надо засеять участок прямоугольной формы длиной 80 метров и шириной 5 метров
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 сотка = 100 кв.м. 80*5 = 400 кв.м. 400:100 = 4 сотки всего 4*100 = 400 грамм семян.
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