Почему все металлы (в слитке) имеют металлический блеск,а в тонко-измельченном (по??ошок) виде не блестят?
Химия
Почему все металлы (в слитке) имеют металлический блеск,а в тонко-измельченном (по??ошок) виде не блестят?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ: из-за разной способности к отражению. Почему металлы имеют характерный блеск, также непрозрачны?Электроны, заполняющие межатомное пространство, отражают световые лучи (а не пропускают, как стекло), причем большинство металлов в равной степени рассеивают все лучи видимой части спектра. Поэтому они имеют серебристо-белый или серый цвет. Стронций, золото и медь в большей степени поглощают короткие волны (близкие к фиолетовому цвету) и отражают длинные волны светового спектра, поэтому имеют соответственно светло-желтый, желтый и медный цвета.Хотя на практике, металл не всегда нам кажется светлым телом. Во-первых, его поверхность может окисляться и терять блеск. Поэтому самородная медь выглядит зеленоватым камнем. А во-вторых, и чистый металл может не блестеть. Очень тонкие листки серебра и золота имеют совершенно неожиданный вид — они имеют голубовато-зеленый цвет. А мелкие порошки металлов кажутся темно серыми, даже черными.
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