Найти однокоренные слова к словам дорожка озерко дождевой
Русский язык
Найти однокоренные слова к словам дорожка озерко дождевой
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дорожечка, озеро, дождик
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В школьную столовую привезли столы и стулья.столов 9 что составляет одну четверту?? часть стульев.сколько стульев привезли в столтвую
Физика
Цинковая деталь массой 150 г охлаждаясь от 60 до 20 градусов отдает 2400Дж теплоты .Какова удельная теплоемкость цинка?
Химия
Почему все металлы (в слитке) имеют металлический блеск,а в тонко-измельченном (по??ошок) виде не блестят?