Найти однокоренные слова к словам дорожка озерко дождевой

Русский язык
Найти однокоренные слова к словам дорожка озерко дождевой
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дорожечка, озеро, дождик
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В школьную столовую привезли столы и стулья.столов 9 что составляет одну четверту?? часть стульев.сколько стульев привезли в столтвую
Ответить
Русский язык
Осень пришла в леса и ... 3аяц бежал в поле,... Допиши предложения
Ответить
Физика
Цинковая деталь массой 150 г охлаждаясь от 60 до 20 градусов отдает 2400Дж теплоты .Какова удельная теплоемкость цинка?
Ответить
Химия
Почему все металлы (в слитке) имеют металлический блеск,а в тонко-измельченном (по??ошок) виде не блестят?
Ответить
Литература
Таблица по литературе по произведению горе от ума выписать слова героев Критери?? Чадский Фамусов 1 отношение к народу крепостному праву 2 ...
Ответить