В каком слое стебля они образованы?... Вспомни, что такое камбий....... Какова его роль в жизни стебля?..... Что такое годичное кольцо прироста?... Подсчитай годичные кольца. Назови возраст дерева?

Биология

В каком слое стебля они образованы?... Вспомни, что такое камбий....... Какова его роль в жизни стебля?..... Что такое годичное кольцо прироста?... Подсчитай годичные кольца. Назови возраст дерева?

Автор: Гость