В каком слое стебля они образованы?... Вспомни, что такое камбий....... Какова его роль в жизни стебля?..... Что такое годичное кольцо прироста?... Подсчитай годичные кольца. Назови возраст дерева?
Биология
В каком слое стебля они образованы?... Вспомни, что такое камбий....... Какова его роль в жизни стебля?..... Что такое годичное кольцо прироста?... Подсчитай годичные кольца. Назови возраст дерева?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.???? 2.это слой расположенный под корой между лубом и древесиной 3.обеспечивает рост стебля в толщину 4.прирост древесины за год по толщине стебля 5.????
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