При каком значении аргумента значение функции y=g(x) равно а: (4-ый пример) g(x) = (7-2x) / 5 при, а = -2/15
Алгебра
При каком значении аргумента значение функции y=g(x) равно а: (4-ый пример) g(x) = (7-2x) / 5 при, а = -2/15
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
аргумент это х, у=-2/15 -2/15=(7-2х)/5 -2=3*(7-2х) -2х=21-6х -2х+6х=21 4х=21 х=21/4=5,25
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