При каком значении аргумента значение функции y=g(x) равно а: (4-ый пример) g(x) = (7-2x) / 5 при, а = -2/15

Алгебра
При каком значении аргумента значение функции y=g(x) равно а: (4-ый пример) g(x) = (7-2x) / 5 при, а = -2/15
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 аргумент это х,  у=-2/15   -2/15=(7-2х)/5      -2=3*(7-2х)     -2х=21-6х      -2х+6х=21      4х=21       х=21/4=5,25
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