При каком значении аргумента значение функции y=g(x) равно а: (4-ый пример) g(x) = (7-2x) / 5 при, а = -2/15

Алгебра

При каком значении аргумента значение функции y=g(x) равно а: (4-ый пример) g(x) = (7-2x) / 5 при, а = -2/15

Автор: Гость