У Оли было 5 монет.она истратила 3р.сколько рублей осталось у оли?сколько монет у неё могло остаться?нарисованно2ри4по рублю
Математика
У Оли было 5 монет.она истратила 3р.сколько рублей осталось у оли?сколько монет у неё могло остаться?нарисованно2ри4по рублю
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Могло остаться ; Если все монеты по рублю (5 рублей) останется 2 монеты по рублю. Если все монеты по 2 рубля (10 рублей) останется 4 монеты (3 по 2 рубля и 1 по 1 рублю, так как ей дадут счачу). Если все монеты по 5 рублей (25 рублей) останется 5 монет (4 монеты по 5 рублей и 1 по 2 рубля, потому что дали сдачу). Если все монеты по 10 рублей (50 рублей) останется (4 монеты по 10 рублей, 1 по 5 рублей и 1 по 2). Также можно создавать разные варианты например : одна монета по 5, одна по 2, две по 1 и одна по 10. Я написала всё что знала. Удачи!
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