Пжл помогите мне срочно номер 478,479

Математика
Пжл помогите мне срочно номер 478,479
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
478-1).B.D         2)C O E         3)A L K 479-Его самому нужно делать Удачи в учебе
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