В числовом ребусе гном+гном=скала ГНОМ+ГНОМ=СКАЛА разные буквы обозначают разные ??ифры. Какую цифру обозначает буква Г, если М=3?
Математика
В числовом ребусе гном+гном=скала ГНОМ+ГНОМ=СКАЛА разные буквы обозначают разные ??ифры. Какую цифру обозначает буква Г, если М=3?
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