В даной группе 7 туристов , а в другой больше. сколько туристов в другой группе?
Математика
В даной группе 7 туристов , а в другой больше. сколько туристов в другой группе?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Так как во 2 группе туристов больше чем в 1 ,но не сказано на сколько. Значит во 2 группе туристов больше 7.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Реши задачи один штукатур работал 5 часов а другой 2 часа . Сколько заработал кажды?? из них при одинаковой почасовой оплате если первый заработал ...
Математика