В даной группе 7 туристов , а в другой больше. сколько туристов в другой группе?

Математика
В даной группе 7 туристов , а в другой больше. сколько туристов в другой группе?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Так как во 2 группе туристов больше чем в 1 ,но не сказано на сколько. Значит во 2 группе туристов больше 7.
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