Распиши: 90т-10т9ц-47т15кг=ПОЖАЛУЙСТА!!!
Математика
Распиши: 90т-10т9ц-47т15кг=ПОЖАЛУЙСТА!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1т=10ц 1т=1000кг ЗНАЧИТ 90000-10090-62000=17910 1)90000- 2)79910- 10090. 62000 79910. 17910
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