Выполните действия 1)4,3*(-2,6) 2) - 1целая 11/17*(-12целых 3/4) 3) - 11,01:(-0,3) 4) - 11,44:11 пожалуйста мо??но побыстрее заранее большое спасибо
Математика
Выполните действия 1)4,3*(-2,6) 2) - 1целая 11/17*(-12целых 3/4) 3) - 11,01:(-0,3) 4) - 11,44:11 пожалуйста мо??но побыстрее заранее большое спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)4,3*(-2,6)=- 11,182) - 1.11/17*(-12.3/4) =-28/17*(-51/4)=14/17 * 51/2=(7*51)/17 = 357/17=213) - 11,01:(-0,3)=110,1/3= 36,74) - 11,44:11 = - 1,04
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