Какое предложение можно понять по-разному? 1 Лес вырабатывает кислород. 2 Нож режет хлеб. 3 Мальчик ищет мяч.

Русский язык
Какое предложение можно понять по-разному? 1 Лес вырабатывает кислород. 2 Нож режет хлеб. 3 Мальчик ищет мяч.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лес вырабатывает кислород.
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