Какое предложение можно понять по-разному? 1 Лес вырабатывает кислород. 2 Нож режет хлеб. 3 Мальчик ищет мяч.
Русский язык
Какое предложение можно понять по-разному? 1 Лес вырабатывает кислород. 2 Нож режет хлеб. 3 Мальчик ищет мяч.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лес вырабатывает кислород.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Решите уравнение пожалуйста 5 6/7-х=3 2/7 у+4 8/11=10 7/11 х + 2 5/13 = 4 11/13 6 3/7 - y = 3 5/7 Помогите ??ожалуйста!)
Обществознание
Математика
Первое задача погите ребята решить уравнениям буду очень благодарен пожалуйста пожалуйста пожалуйста