Первое задача погите ребята решить уравнениям буду очень благодарен пожалуйста пожалуйста пожалуйста
Математика
Первое задача погите ребята решить уравнениям буду очень благодарен пожалуйста пожалуйста пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1350:3=450 собирают за 1 день 450 X7=3150 соберут за 7 дней
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